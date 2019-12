Un 28enne di origini nigeriane è stato arrestato a Prato per spaccio di stupefacenti. I carabinieri lo hanno sorpreso in via Giuliano da Sangallo mentre stava vendendo a uno studente di Pontassieve dieci grammi di eroina. Alla vista dei militari ha cercato di scappare ma è stato fermato e perquisito, quindi è stato trovato con un altro ovulo di eroina.

