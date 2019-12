Team Martorana, incetta di medaglie per il club di Montemurlo

Nuove conferme per il Team Martorana, la squadra di kung-fu di Oste guidata dal maestro Marco Martorana. Lo scorso fine settimana a Velletri (Roma) al campionato italiano di kung fu U.I.K.T- OPES la squadra montemurlese ha fatto incetta di medaglie: ben 18 atleti sul podio in tre categorie di combattimento, 38 medaglie vinte (2 bronzi, 12 argenti, 24 oro) e premio speciale al Team Martorana come migliore di tutto il campionato. Inoltre nel pre - galà serale, per la prima volta hanno affrontato un incontro da semi professionisti gli atleti Mattia Belforte, Alessandra Ferraro e Alessia Tognozzi.

Il Team Martorana, che si allena tutti i giorni presso la palestra Mauax di Oste, è capitanato dagli istruttori Michele D'Agostino, Rosario Castronovo,Gabriele Di Vitantonio. Gli atleti medagliati sono Nathan Martorana Cadetti Oro Punto stop - 25 kg 8 anni / Oro Sanda light -25 kg -8 anni Oro Sanda light -35kg -10 anni; Gaia romano cadetti Argento Sanda light - 25 kg - 8 anni;Francesca Ferraro juniores oro punto stop -63 kg / Oro Sanda light -63 kg / Oro Lei Tai -63 kg; Romina Koni Juniores Oro punto stop -45 kg / Oro Sanda light -45 kg; Alessio Castronuovo juniores Oro punto stop -44 kg / Oro Sanda light -44 kg / Oro Lei Tai -44 kg;

Alessia Tognozzi argento Sanda semi Pro -56 kg / Oro Punto stop -56kg / Oro Lei Tai -56 kg / Oro Sanda light-56kg JunioresOro Sanda light -25 -8 anni;Jugerna Demira Argento punto stop -58 kg / Argento Sanda light -58 kg / Bronzo Lei Tai -58 kg Juniores; Alessandra Ferraro Argento Sanda semi Pro -60 kg / Argento Lei Tai -60 kg / Oro Punto stop -60kg Juniores; Niccolò Lo Jacono Argento Sanda light -68 kg / Argento Punto stop -68 kg Juniores;

Mattia Belforte Argento Sanda semi Pro -70 kg / Oro Lei Tai -70 kg Juniores; Marco Misuraca Argento Sanda light -60 kg; Alessandro Pari Oro punto stop -90 kg / Oro Sanda light -90 kg;

Francesco Benelli Oro punto stop -70 kg / Argento Sanda light; Gian Marco Giovannini Argento Lei Tai -60kg / Argento Sanda light -60kg; Silvia Calamai Bronzo Sanda light; Giacomo Nasta Oro Lei Tai -80 / Argento Lei Tai -85kg; Carlotta Bini Oro Punto stop - 60kg / Oro Sanda light -70kg; Gianluca Pesaro Oro Punto stop / Oro Sanda light« Sacrificio e devozione hanno portato ottimi risultati a tutti questi atleti.- conclude Marco Martorana- Il team ora pensa all'anno nuovo con tante sfide in programma, tra le quali la piu'importante è l'International Daragon Cup 2020 che si terrà all'Esta forum di Prato il 30 e 31 maggio prossimi». Anche l'assessore allo sport del Comune di Montemurlo, Valentina Vespi ha voluto esprimere la sua soddisfazione per questi importanti risultati:« Impegno e determinazione ripagano di fatica e sacrifici- dice Vespi- Bravi a tutti i ragazzi del team Martorana per i risultati ottenuti».