Un parco per Nilde Iotti a Torrita di Siena

E' con grande orgoglio che il Partito Democratico di Torrita accoglie il parere positivo della Giunta Comunale di intitolare il parco di via Grosseto a Nilde Iotti. Proposta dal Segretario Elena Rosignoli, accolta favorevolmente dalla dirigenza locale e dagli iscritti.

“L’idea di intolare uno spazio pubblico ad una donna di rilievo istituzionale, racconta il Segretario Rosignoli, è maturata nell’estate scorsa durante una serata della Festa Democratica nel convegno dedicato a Donne, genere, pari opportunità. Una bella pagina politica che vide la partecipazione tra l’altro di Susanna Cenni, Rossana Pugnalini il presidente dell’Associazione Amica Donna.

La scelta su Nilde Iotti non è casuale, legata al nostro territorio, Iotti oltre ad essere stata la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, è stata una grande donna che ha dedicato la sua vita per i diritti delle donne e non solo, ricoprendo incarichi istituzionali con grande determinazione. Ringrazio tutta la giunta comunale e l’Assessore alle Pari Opportunità Natascia Volpi per la grande sensibilità nell’accogliere il progetto. “

La cerimonia di intitolazione si svolgerà nella prossima primavera in data da concordare con l’Amministrazione Comunale.

Pd Torrita

Tutte le notizie di Torrita di Siena