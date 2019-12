L'urto e il collasso di due buchi neri: l'astrofisica al Rotary Empoli col professor Ferrini

Venerdì sera al Rotary Club di Empoli. L'urto e il collasso di due buchi neri che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali è stato riprodotto con una simulazione dal Prof Federico Ferrini, professore ordinario di Astrofisica dell'Università di Pisa.

ll Prof Ferrini, relatore della serata,ha guidato per diversi anni l'osservatorio internazionale delle onde gravitazionali, EGO-VIRGO, uno dei tre osservatori che hanno effettuato la scoperta, e ora dirige la più grande rete internazionale di osservatori astrofisici Cerenkov. Ferrini ha illustrato ai presenti le prospettive aperte dalla rivelazione delle onde gravitazionali e delle altre radiazioni emesse dagli eventi ad altissima energia che le hanno prodotte: oltre all'osservazione e descrizione di fenomeni rari e difficilmente osservabili, già oggi possibile, in futuro queste ricerche potranno portare a comprendere la creazione dell'Universo fin dai suoi primissimi istanti. Ha preso parte alla serata anche il Prof. Angelo Scribano, uno degli scienziati che ha fatto parte del gruppo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ha dato inizio al progetto, oltre 35 anni or sono. I risultati ottenuti hanno permesso alla ricerca italiana di collocarsi ai massimi livelli internazionali.

Fonte: Ufficio stampa

