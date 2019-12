Autismo e cinema, serata all'Arsenale di Pisa

L'Arsenale Cinema di Pisa ospita una serata promossa dal Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, dalla IRCCS Fondazione Stella Maris e dall'Associazione Autismo Pisa Onlus. Martedì 10 dicembre alle 20.30 Francesca Corradi, responsabile per i progetti di accessibilità museale per UniPi e il Prof. Filippo Muratori dell'IRCCS Fondazione Stella Maris introducono il film "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores, il racconto di un viaggio tra un padre e il suo figlio autistico, (tratto dalla realtà e dalla vita di Franco e Andrea da cui è nata l'esperienza dei "Bambini delle fate" per l'inclusione sociale). Sarà presente anche lo sceneggiatore del film, Umberto Contarello.

Fonte: Ufficio stampa

