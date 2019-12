Elezioni Cascina 2020, il PD avvia il percorso con Vaccari

Il Partito Democratico ha avviato il percorso verso le elezioni amministrative 2020 con Stefano Vaccari, membro della segreteria nazionale di Nicola Zingaretti. Un primo incontro pubblico per una valutazione sulle scelte in campo politico e amministrativo, unendo il punto di vista locale con quello nazionale. Per l’anno prossimo Cascina, insieme al voto Regionale, rappresenta la sfida più importante della nostra provincia, centrale anche per la Toscana. Dopo il deficitario mandato leghista, che si chiuderà con un anno di anticipo per la scelta della ex-sindaca Susanna Ceccardi, il Pd di Cascina punta alla costruzione di una coalizione ampia e di un programma in grado di rilanciare Cascina. Il Partito Democratico riparte dai territori, rimettendo al centro la ricostruzione della propria comunità politica e la capacità di essere perno di un campo più largo, aperto e plurale, politico e civico. All’incontro, insieme a Vaccari e Fernando Mellea, segretario comunale Pd, ha partecipato anche la consigliera regionale Alessandra Nardini, in qualità di componente della direzione nazionale Pd.

