Empoli Tennis School femminile, qualificazione alla finale Open Prima Divisione

Stagione comunque da incorniciare per le giocatrici dell’Empoli Tennis School. Anche quest’anno le allieve del maestro Manilo Baggiani hanno centrato in anticipo la qualificazione alla finale regionale nel campionato femminile invernale Open di Prima Divisione, cogliendo quattro vittorie consecutive. L’atto decisivo si terrà il 19 gennaio 2020 quando le biancazzurre avranno l’opportunità di conquistare il loro secondo titolo toscano di fila. In attesa di pensare a come avvicinarsi a un nuovo appuntamento storico per la società di viale delle Olimpiadi, le tenniste empolesi completeranno il girone domenica 15 dicembre affrontando il Pisa in trasferta. Per il momento, Eleonora Beduini, Giulia Barsotti e Franka Ciampalini, guidate dal capitano Elena Mancini, hanno regolato le avversarie del Bibbiena e del Rignano fuori casa, mentre sui propri campi di via Calvi a Vinci si sono sbarazzate di quelle del San Vincenzo e del Terrarossa di Vicchio. Il prossimo e ultimo turno sarà, invece, cruciale per i portacolori dell’E.T.S. impegnati nel campionato maschile invernale di Seconda Divisione, poiché dovranno superare il Certosa di Calci nella sfida interna di domenica 15 dicembre alle 10 per accedere alla seconda fase. Sinora Federico Beduini, Francesco Cioni e Vittorio Cioni hanno perso in casa con Scandicci e Fiesole ‘B’, ma si sono imposti in trasferta su Bagni di Lucca ‘B’ e Cerbaia. Viceversa, nel campionato invernale di Quarta categoria maschile, la squadra biancazzurra è già stata eliminata da rivali molto più attrezzate. Ad ogni modo, i giovani Alberto Cipollini, Jacopo Galgani e Giovanni Cei, accompagnati dal maestro Federico Beduini, hanno ceduto con onore a Montecatini, Lucca ‘A’ e Torretta White ‘A’ di Calcinaia.

Fonte: Empoli Tennis School - ufficio stampa

