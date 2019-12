Tuttocuoio di nuovo sconfitto, vince Follonica Gavorrano

Due gol condannano il Tuttocuoio in Maremma. Contro il Follonica Gavorrano la squadra di Ponte a Egola perde due a zero e continua la sua astinenza da vittorie, una marcia verso il basso che lascia i neroverdi ultimi a nove punti. Lombardi nel primo tempo allo scadere e Brega a dieci dalla fine regalano due punti al Follonica Gavorrano nella giornata di oggi di Serie D Girone E. Di seguito il tabellino a cura di Almanacco Calcio Toscano.

FOLLONICA GAVORRANO: Wroblewski, Bruni, Placido, Ferrante, Grifoni, Vanni, Lombardi, Carcani P., Berardi, Apolloni, Brega C.. A disp.: Carcani N., Ombra, Galvanio, Lepri, Ferraresi, Cordovani, Curcio, . All.: Indiani Paolo

TUTTOCUOIO: Prisco, Iroanya, Bertolucci, Fino, Bagatti, Chiti, Benericetti, Diolaiti, Pedalino, Molinaro, De Cerchio. A disp.: Moscatelli, Ruggero, Maresca, Segantini, Ercoli, Lepri, De Carlo, Diop. All.: Infantino Pietro

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2

RETI: 45° Lombardi, 80° Brega.

Tutte le notizie di Calcio