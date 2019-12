Tragedia in Valdinievole, 70enne muore dopo un incidente d'auto

Tragico indicente alle 23 di ieri, sabato 7 dicembre, a Bellavista (Buggiano). Un 70enne è morto dopo un brutto scontro tra due auto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma pare che una delle due auto stesse percorrendo via Livornese di Sopra e si stesse immettendo in via del Molinetto. Per l'uomo, soccorso assieme a altre due persone, non c'è stato subito niente da fare. Sono intervenuti anche l'automedica di Pescia assieme alle ambulanze della Pubblica Assistenza di Buggiano, Uzzano e Ponte Buggianese. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pescia per mettere in sicurezza l'area.

