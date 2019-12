Latitante 42enne arrestato dalla polstrada sull'A1

Arresto in piena autostrada per un latitante siciliano. Sull'A1 la polstrada di Battifolle ha arrestato ieri (sabato 7 dicembre) un 42enne catanese di base in Valdarno, sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione.

L’uomo si trovava come passeggero a bordo di una Polo insieme a un amico quando, all’altezza di Arezzo, la Polstrada ha intimato l’alt. Lui ha tentato di rifilare ai poliziotti un documento falso ma loro non ci sono cascati. Spulciando le banche dati hanno scoperto che lui, sotto il suo vero nome, aveva numerosi precedenti per rapina e reati di droga, tant’è che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara aveva spiccato un mandato di cattura per fargli scontare 11 mesi di detenzione. Il malfattore è stato portato al carcere di Arezzo dove finirà di pagare il suo conto con la giustizia.

