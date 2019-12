Maria Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco, riceverà 'La Chiave dell’Unione'

E’ Maria Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco per le Città Creative, la destinataria de ‘La Chiave dell’Unione’, riconoscimento promosso dalla Unione Imprese Storiche Italiane, associazione che abbraccia i marchi più longevi del Made in Italy. La cerimonia di consegna si terrà domani lunedì 9 dicembre (dalle 19.30) a Firenze presso Palazzo Incontri.

“Per la capacità e l’intuizione mostrate nel collegare le potenzialità del territorio ai valori etici, sociali e imprenditoriali, favorendo così la creazione di eccellenze culturali che ben si riconoscono nella missione dell’Unione”. Questa la motivazione del riconoscimento attribuito a Maria Francesca Merloni dalla giuria e dal comitato d’onore.

Romana, laureata in Scienze Politiche alla Luiss, Maria Francesca Merloni dopo una carriera nell’ambito della comunicazione per grandi strutture industriali, ha seguito la sua vocazione poetica spaziando tra varie discipline, dalla contaminazione delle espressioni artistiche all’unione tra poesia e musica. Dopo gli eventi sismici che hanno gravemente colpito l’Italia centrale nel 2016, ha profuso le sue energie nel progetto Ri­nasco, le Città per l’Appennino. Nel luglio 2017 la città di Fabriano è stata animata da incontri e tavole rotonde basati sui temi di arte, patrimonio, progetti per una rinascita so­stenibile dopo il sisma del 2016. È del giugno di quest’anno la XIII UCCN Conference, inaugurata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che ha visto la partecipazione di 180 Città in delegazione.

“Particolare attenzione hanno nel mio pensiero le zone terremotate e i territori fragili del mondo, per mano della natura o dell’uomo, ai quali si rivolge il mio impegno di Ambasciatrice Unesco per le Città Creative dal 4 ottobre 2017”, afferma Maria Francesca Merloni.

Fonte: Ufficio stampa

