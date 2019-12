Natale con Rodari, appuntamento a Cerreto Guidi

Torna a Cerreto Guidi, fino al 12 gennaio 2020, l’atteso appuntamento con la “LA VIA DEI PRESEPI” che richiama ogni anno un pubblico numeroso e incuriosito, giunto alla sua IX edizione. Fa parte del calendario di quest'anno lo spettacolo di narrazione sonora dedicato a Gianni Rodari dal titolo "Natale con Rodari", forse il più popolare scrittore italiano per ragazzi nel mondo, tradotto in ben cinquanta lingue, in vista del centenario della sua nascita che si festeggerà proprio nel 2020. L'evento, a cura di Francesca Bianconi e Monia B.

Balsamello, in arte "Le Foyer", si terrà domenica 15 dicembre alle ore 16, presso l'Oratorio della Santissima Trinità (Chiesa della

Compagnia) nella centrale Via Santi Saccenti.

Francesca Bianconi accompagnerà con musiche dal vivo suonate con il violino e altri strumenti la voce narrante di Monia B. Balsamello, presentando al pubblico una serie di letture a tema del grande autore.

Uno spettacolo pensato per grandi e piccoli a ingresso libero.

