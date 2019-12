PD San Miniato, Azzurra Bonaccorsi nuovo segretario comunale

Giovedì 5 Dicembre si è svolta l’assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato con principale punto all’ordine del giorno, l’elezione del Segretario Comunale.

Presente tutta l’attuale Segreteria Comunale e la maggior parte dei membri dell’assemblea.

Al termine della serata, dopo riflessioni e confronti sulle tematiche locali e nazionali, è stato il momento della votazione e all’unanimità è stata eletta segretario Azzurra Bonaccorsi, che rappresenta la prima donna al comando del Partito Democratico sanminiatese.

Azzurra è cresciuta, nel vero senso della parola, all’interno del Partito, frequenta questi ambienti sin da piccolissima e ha ricoperto diversi incarichi sia a livello di sinistra giovanile che amministrativi, è infatti stata eletta per due mandati consigliere comunale. L’assemblea ha ritenuto che abbia un profilo perfetto per questa carica, combinazione di profonda conoscenza delle dinamiche del partito, rappresentatività territoriale e ricambio generazionale.

Nel proprio messaggio di candidatura Azzurra non ha mancato di ribadire l’importanza della passione polita che serve per ricoprire, specialmente oggi, il ruolo di segretario. L’intento è quello di dare vita ad una segreteria che sappia sviluppare tematiche e attività di propaganda basata sui valori fondanti del partito.

Il Partito Democratico ringrazia il segretario uscente Gianluca Bertini per il grande lavoro svolto nel traghettare il partito nel periodo elettorale, e guarda al futuro consapevole di aver scelto una donna che saprà guidare il partito con successo verso le sfide future, la prima delle quali sarà il prossimo Maggio in occasione delle elezioni regionali che vede candidato il nostro concittadino Eugenio Giani. Un grosso in bocca al lupo ad Azzurra.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato