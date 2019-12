Stefano Chiti nuovo responsabile Anci per la Lega pratese

Stefano Chiti, militante della Lega - Salvini Premier nonché Consigliere Comunale nel Comune di Poggio a Caiano, ha ricevuto dalla segreteria provinciale di Prato la nomina a responsabile ANCI in rappresentanza della sezione pratese.

"Sono, ovviamente, molto soddisfatto per il riconoscimento personale che arriva dai dirigenti del mio partito nel quale credo fermamente e verso cui ho sempre militato con impegno, presenza e determinazione – afferma Stefano Chiti.

Il giorno mercoledì 11 dicembre, alle ore 15 presso l'Educatorio di Fuligno a Firenze, si terrà la prima riunione del Consiglio Anci Toscana. Per me sarà il debutto in questa nuova esperienza e l'inizio di un percorso in cui ho l'onere ma soprattutto l'onore di portare avanti le idee e gli obiettivi del primo movimento in Italia" – conclude la nota dell'esponente leghista.

Fonte: Ufficio stampa

