Torna alla vittoria la squadra Promozione di Basket Montesport

Torna alla vittoria la squadra Promozione di Montesport sul difficile campo di Poggibonsi. Partita sempre a braccetto per le due squadre che arrivano all’intervallo sul 29-34. Poggibonsi, riaggancia i biancoblu e, schierandosi a zona, riesce pure a ribaltare il risultato andando a più sei. Bravi i ragazzi di coach Nesi a non mollare, rientrare in partita e arrivare al break decisivo con Bandinelli che infila due bombe pesantissime che chiudono la contesa.

Poggibonsi vs Montesport 60-66

TABELLINO: Fabbrini 13, Laterza 5, Dragoni 11, Flotta 14, Giovannetti 4, Innocenti 2, Mugnaini 7, Bandinelli 10, Ciappi, Bonfanti, Baragli ne.

Fonte: ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket