Use Computer Gross, vittoria in trasferta dopo tre mesi

La prima trasferta siciliana della stagione regala tre punti all'Use Computer Gross che passa sul parquet della Irretec per 60-76 tornando così al successo lontano da Empoli a quasi tre mesi di distanza da quello di Borgosesia. La truppa biancorossa conferma quindi quanti di buono aveva già fatto vedere a Piombino e ritrova soprattutto una difesa super che, oltre a concedere appena 60 punti ai padroni di casa in serie positiva da tre giornate, spezza la partita con un parziale di 9-21 nella seconda frazione. Su questa solida base difensiva, poi, la grande serata in attacco di Giannini e Raffaelli e la crescita costante di Caceres fanno il resto.

Giarelli inizia le danze di una gara che resta sostanzialmente equilibrata nella prima frazione ma con l'Use comunque sempre avanti, seppur di poco. Al 10' siamo 12-14 ed una tripla di Antonini da il via ad un parziale di 0-8 che vede a canestro anche Giarelli e Raffaelli. Il 14-24 è a firma Caceres e, poco dopo, Gaye mette a segno il tiro pesante del 16-31. Giannini segna il più 19 (16-35) ed al riposo lungo si va sull'eloquente 21-35 e con i biancorossi in totale controllo. I sicliani provano a rientrare con Perez (27-38) ed ecco che subito Giarelli li respinge e Raffaelli sigla il 33-47 che al 30' diventa 42-59. Nella frazione finale si tocca anche il più 21 con l'immarcabile Giannini ed a quel punto la Computer Gross gestisce fino al 60-76 finale.

E sabato si torna al Pala Sammontana, avversario Oleggio.

60-76

IRRITEC CAPO D'ORLANDO

Bolletta 4, Teghini 5, Riccio 6, Avanzini 12, Crusca 9, Di Coste 18, Ciccarello ne, Ferrarotto, Perez 2, Spasojevic 4, Paparone ne, Ciancio. All. Condello

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 8, Giannini 21, Giarelli 8, Caceres 11, Raffaelli 17, Gaye 5, Falaschi, Antonini 3, Perin 2, Vann 1. All. Marchini (ass. Magagnoli/Corbinelli)

Arbitri: Roca di Avellino e Riggio di Siderno

Parziali: 12-14, 21-35 (9-21), 42-59 (21-24), 60-76 (18-17)

Fonte: Use - Ufficio stampa

