Alla guida ubriaco offre soldi ai carabinieri, denunciato

Hanno ricevuto una multa per guida in stato di ebbrezza, ma per evitare di pagarla hanno provato a corrompere i carabinieri offrendo loro denaro. Protagonisti, la notte scorsa a Calenzano, due uomini, entrambi denunciati dai militari per istigazione alla corruzione.

I due sono stati fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un'auto. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test, ed è stato riscontrato che aveva nel sangue un tasso di alcol pari a quattro volte il limite consentito per mettersi alla guida.

Nel tentativo di convincere i militari a chiudere un occhio, sia l'automobilista che il passeggero, entrambi di origine cinese, avrebbero offerto loro del denaro. La vettura, risultata non assicurata, è stata sequestrata.

