Asilo nido Mastrociliegia, il Comune di Gambassi Terme conferma il sostegno

L’Amministrazione Comunale di Gambassi Terme conferma il proprio sostegno alle famiglie con bimbi piccoli, promuovendo anche per l’anno educativo in corso la frequenza del Nido d’infanzia “Mastrociliegia”, situato in località Badia a Cerreto. Il servizio può accogliere fino a 24 bambini in età da 12 ai 36 mesi ed è gestito da Arca Cooperativa sociale a r.l. di Firenze. Il sostegno del Comune di Gambassi Terme consiste nella concessione alle famiglie residenti di agevolazioni sul pagamento delle quote di frequenza, tramite applicazione di sconto sulla retta mensile.

La riduzione del costo del servizio è resa possibile, oltre che dall’utilizzo di fondi propri del bilancio comunale, anche da contributi statali (D. Lgs. 65/2017, attuativo della Legge sulla "Buona Scuola" 107/2015) e regionali con il concorso dei Fondi Sociali Europei.

Per l’anno educativo 2019-20 il Comune di Gambassi Terme ha ricevuto dalla Regione Toscana un finanziamento di € 9.289,00 finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), a seguito di adesione all’avviso pubblico emanato con D. D. n. 5405 del 9.05.2019, che si avvale delle risorse del POR obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A - nell’ambito del Progetto GiovaniSì.

La Regione Toscana ha così confermato l’importante investimento che assicura da molti anni nei confronti dei servizi rivolti alla prima infanzia, considerata una fascia di particolare attenzione, con lo scopo di assicurare a tutti i bambini e le bambine residenti nella regione le migliori condizioni educative e di socializzazione e, in linea con le indicazioni della Commissione Europea sull’inclusione attiva ( 2008/807/CE), facilitare la partecipazione dei genitori, e delle madri in particolare, al mercato del lavoro.

Il nido d’infanzia Mastro Ciliegia accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi, si trova in via Mameli, 1 a Badia a Cerreto – Gambassi Terme. Le famiglie interessate possono mettersi in contatto con il gestore del servizio educativo: Arca Cooperativa sociale a r.l. di Firenze alla mail ufficioiscrizioni@arcacoop.it.

Fonte: Comune di Gambassi Terme

Tutte le notizie di Gambassi Terme