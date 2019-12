Casa della Salute e il Condominio Solidale, consegnati i lavori all'ex Ser.T

Passo dopo passo prende corpo e va avanti il “Progetto d’Innovazione Urbana” HOPE, Home of People and Equality. L’intervento di riqualificazione di spazi e edifici pubblici che riguarda il centro storico di Empoli. Questa mattina, lunedì 9 dicembre, l’amministrazione comunale ha consegnato i lavori alla ditta esecutrice che si è aggiudicata l’appalto pubblico: si tratta del Consorzio Stabile del Mediterraneo; 2.027.487,03 euro, oltre 202.748,70 euro di IVA al 10%, per un totale di poco più di 2.230.000 euro come costo complessivo dell’opera.

«Con il progetto HOPE vogliamo rendere ancora più bella Empoli e ridare nuova vita e funzionalità al nostro centro storico. Ecco infatti che con i lavori consegnati questa mattina – spiega il vicesindaco Fabio Barsottini –metteremo in sicurezza l'intero palazzo comunale e riporteremo nel cuore della città importanti servizi sociali e sanitari. È prevista infatti la realizzazione di un condominio solidale e una sede della Casa della Salute per i servizi socio sanitari, la prima in centro storico. Il progetto Hope quindi va avanti e passo dopo passo quella rigenerazione del centro storico che avevamo immaginato nel 2016 si concretizza sempre di più».

Proprio nel gennaio 2016 il Comune di Empoli ha partecipato al bando della Regione Toscana per l’attribuzione dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020 destinati alla rigenerazione urbana. L’ammontare complessivo del contributo concedibile al Comune di Empoli è pari a 4.801.798,88 euro. Notevole l’opera di progettazione che ha visto coinvolti l'Ufficio Tecnico del Comune, il Dipartimento di Architettura di Firenze, che ha la sede dei corsi di laurea in Urbanistica all'interno dell'Ex Ospedale, uno degli edifici da recuperare, e dei raggruppamenti di professionisti esterni, tra i quali lo Studio De Vita e Schulze Architetti e lo Studio Rossi Prodi Associati. Entro il 2021 le opere dovranno essere terminate.

Gli interventi previsti cambieranno il volto dei vecchi edifici del centro storico. Sarà una riqualificazione che riguarda spazi fondamentali per il rilancio di Empoli. Il progetto HOPE si integra con le già ultimate ristrutturazioni di piazza XXIV Luglio e piazza del Popolo e con il consolidamento e il restauro della biblioteca comunale, in corso. Dunque oltre all’ex Ser.t saranno coinvolti anche l’ex ospedale ‘San Giuseppe’, l’ex convitto e la Torre dei Righi e anche tutte gli spazi esterni che vanno dal Torrione di Santa Brigida a Largo della Resistenza. Palazzi che torneranno a essere vissuti e utilizzati dai cittadini, rendendoli funzionali a ospitare servizi e attività che siano occasioni di attrattiva e incontro per la popolazione, non solo di Empoli.

Per l’ex Ser.T è previsto il consolidamento ed eco-efficientamento dell'immobile. Nello specifico dell’intervento, si prevede a piano terra la realizzazione della Casa della Salute e, negli altri due livelli, del Condominio Solidale. Queste funzioni sono in sinergia tra loro: le “utenze deboli” del condominio accederanno ai servizi di assistenza socio-sanitaria ed a quelli per la gestione delle patologie croniche presenti nella struttura al piano terra.

La Casa della Salute ha l'obiettivo di offrire ai residenti del centro storico, e in particolare anziani, disabili, immigrati, genitori soli con figli, minori, un servizio di assistenza socio sanitario integrato. Inoltre l'intervento ha finalità di rivitalizzare il contesto urbano di Piazza XXIV Luglio, dopo la sua ristrutturazione.

L'obiettivo principale del Condominio Solidale è quello di incrementare la dotazione di alloggi per soddisfare categorie deboli consolidate, in particolare gli anziani, e quelle a rischio di nuove forme di fragilità e povertà anche temporanea: giovani coppie, donne vittime di violenza, madri con figli e padri separati, famiglie.

La fine dei lavori nel palazzo di piazza XXIV luglio è previsto nella primavera 2021. Il cantiere è già aperto e la ditta si occuperà inizialmente di alcune opere interne, quindi, dopo le festività natalizia gli stalli auto di fronte al palazzo saranno occupati dalle impalcature e l’intervento entrerà nel vivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli