Città della Vita, l'Ambasciatore Mauro Marsili parla di Lima

Venerdì 13 dicembre 2019 alle 21 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza, fermata tramvia Resistenza) per la rassegna La Città della Vita organizzata nel programma de Il Libro della Vita, l’Ambasciatore d’Italia in Perù Mauro Marsili parla della capitale Lima. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L'incontro è condotto dll’assessora alla Cultura Claudia Sereni.

Mauro Marsili è nato a Roma nel 1960. Dopo aver conseguito nel 1982 la laurea in scienze politiche presso l’Università Luiss di Roma, nel 1985 entra in carriera diplomatica e inizia il suo percorso professionale alla Farnesina presso la Direzione generale Emigrazione e Affari Sociali. Nel 1989 si trasferisce a Berlino Est (Repubblica Democratica Tedesca), dove assume l’incarico di Segretario commerciale, che ricopre fino al 1991, anno in cui comincia a prestare servizio a Bucarest, come Primo Segretario commerciale. Nel 1993 è Primo Segretario a Buenos Aires, dove viene in seguito confermato come Consigliere. Nel 1995 torna alla Farnesina come Vice Capo dell’Unità di crisi della Direzione generale Emigrazione e Affari Sociali, dove rimane fino al 1998, anno in cui comincia a prestare servizio presso la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel 2001 si trasferisce a Brasilia, dove è Primo Consigliere commerciale, funzione che svolge fino al 2004, anno in cui assume servizio alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale. Nominato Ministro plenipotenziario nel 2008, nel 2010 è Console Generale di prima classe a San Paolo.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci