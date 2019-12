Con tre etti di cocaina sull'autostrada, arrestati

Due persone sono state arrestate in A12 con tre etti di cocaina in auto. Un 44enne di origini irachene e un 60enne italiano, entrambi residenti a La Spezia, sono stati notati dalla polstrada all'area di servizio Versilia Est, nei pressi di Viareggio. Gli agenti li hanno fermati e hanno perquisito il mezzo: sotto il sedile del guidatore è stato trovato un sacchetto con tre etti di cocaina purissima, che probabilmente era destinata al mercato della Versilia. L'auto è stata sequestrata, così come la droga e i cellulari dei due, finiti in manette.

