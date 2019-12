Concerto di Natale al Santuario di San Romano, la tradizione con l'Arco di Castruccio

L'associazione culturale "Arco di Castruccio", propone come ogni anno il Concerto di Natale con la Corale "Monsignor Cosimo Balducci", Venerdì 13 Dicembre alle ore 21,15 presso il Santuario della Madonna di San Romano. La popolazione è invitata a partecipare; l'associazione intende così favorire un momento d'incontro per un piacevole scambio di auguri. L'Arco di Castruccio ringrazia Padre Valentino e i Frati Minori per l'accoglienza e la costante disponibilità.

