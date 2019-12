Concorso Pianistico 'Città di Albenga', gemellaggio musicale con Empoli

Tra pochi giorni inizierà il prestigioso 32° Concorso Pianistico "Città di Albenga", un appuntamento musicale dedicato alla memoria della professoressa Maria Silvia Folco e dove numerosissimi giovani talenti provenienti da tutto il mondo presenteranno alcuni dei programmi più significativi della letteratura pianistica.

Il Concorso offrirà ai vincitori ricchi premi e possibilità di esibirsi in concerti organizzati da importanti Associazioni; quest'anno inoltre è stato istituito il Premio Malta che darà l'opportunità di accedere al Malta International Piano Competition 2021 a La Valletta.

Un filo musicale unirà l'edizione di quest'anno con la città di Empoli: nella prestigiosa Giuria infatti, presieduta dall'illustre M° Roberto Cappello, siederà anche il M° empolese Alessio Cioni, concertista ben noto nel panorama pianistico nazionale ed internazionale, premiato nel 2003 allo storico Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano,docente di pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e Presidente dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli.

Proprio tra i numerosi premi offerti dal Concorso l'Orchestra Busoni riserverà due concerti speciali ai vincitori presso il Teatro di Vinci. "Nel percorso formativo musicale ed artistico - spiega il M° Cioni - i Concorsi hanno un ruolo importantissimo in quanto rappresentano una vetrina ed un trampolino di lancio per i giovani talenti che possono utilizzare queste occasioni per mettere in mostra le proprie abilità e capacità. Lo storico Concorso di Albenga rappresenta una grande realtà che oltre a presentare da sempre Giurie di altissimo livello offre ai più meritevoli possibilità concertistiche di notevole rilievo. Per me è un grandissimo onore far parte della Giuria accanto a personalità illustri del mondo pianistico e musicale e ringrazio sentitamente la Dott.ssa Isabella Vasile del gradito invito. Sarà inoltre per me un grande piacere invitare i vincitori nella Stagione Concertistica 2020 dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni in modo che anche concittadini e colleghi del Circondario Empolese-Valdelsa possano ascoltare questi meravigliosi talenti".

Appuntamento quindi ad Albenga e successivamente al Teatro di Vinci!

Per informazioni sull'evento è possibile consultare il sito del Concorso

https://concorsopianisticoalbenga.it/concorso-pianistico-citta-di-albenga/

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli