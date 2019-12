Confindustria, Monsani: " Il territorio sia attrattivo per nuovi investimenti"

“Per crescere e aumentare la nostra competitività, dobbiamo avere un territorio attrattivo per nuovi investimenti, ma essere anche bravi a trattenere quelle imprese che hanno già creduto nella nostra regione. Con questo obiettivo stiamo sviluppando in Confindustria Toscana un progetto di customer care, in partnership con le associazioni industriali territoriali, per essere più vicini agli investitori, intercettare i loro bisogni e contribuire a rendere il territorio favorevole alla loro presenza.

È fondamentale il rapporto stretto tra Confindustria e le istituzioni regionali e nazionali sia per l’individuazione di policy pubbliche a sostegno degli investimenti, sia per sviluppare programmi e azioni capaci di rafforzare il legame tra le grandi imprese internazionali e le Piccole e medie imprese, che per competenze e capacità di saper fare, sono un capitale attrattivo fondamentale del nostro territorio”. Lo ha sottolineato oggi, Fabrizio Monsani, coordinatore commissione multinazionali e investitori esteri Confindustria Toscana, nel corso del suo intervento al convegno “Why investing in Tuscany & Italy? Retention and attractiveness”.

All’incontro che è tenuto a Firenze, nella sede della Regione Toscana hanno partecipato fra gli altri anche Gian Paolo Manzella, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e Licia Mattioli, vicepresidente Confindustria e Presidente ABIE.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio stampa

