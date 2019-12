Dalla Campania per assaporare il Natale a Fucecchio

Un bel successo nel weekend dell’Immacolata per le iniziative promosse in occasione del Natale a Fucecchio. In particolare ha riscosso grande interesse e grande partecipazione la Parata di Babbo Natale, momento clou all’interno della più ampia manifestazione Natalia promossa dall’associazione “Madonna delle cinque vie” (che proseguirà domenica 15 e 22 dicembre per terminare lunedì 6 gennaio con il Volo della Befana) tanto che, anche quest’anno, sono arrivati visitatori perfino da fuori regione: nello specifico ieri un pullman di turisti provenienti dalla Campania ha fatto tappa a Fucecchio per assistere agli spettacoli e visitare la Casa di Babbo Natale allestita in piazza La Vergine presso il chiostro dei Frati. Tante le persone passate in piazza Montanelli ad ammirare l’Albero dei Diritti, addobbato dai bambini dei nidi d’infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Fucecchio nell’anno del 30° anniversario dalla firma della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Ma gli appuntamenti con il Natale a Fucecchio continueranno per tutto il mese di dicembre con tante novità previste già per il prossimo fine settimana. Infatti, oltre a Natalia, al via Natale Insù, evento promosso dall’associazione “Amici del Centro Storico” che sabato e domenica prossimi porterà la magia nel centro storico alto con mercatini, esibizioni, concerti e spettacoli (proseguirà sabato 21 e domenica 22 dicembre). Primo weekend anche per l’attesissimo trenino di Natale che nel pomeriggio di sabato e di domenica permetterà di fare un tour natalizio lungo le vie del centro e il centro storico alto. Proseguiranno inoltre i Mercatini di Natale organizzati dal Centro Commerciale Naturale (lungo le vie del centro) e dalla scuola primaria Pascoli (in corso Matteotti 35), e domenica si terrà anche il primo dei cinque mercati straordinari previsti in piazza XX Settembre (si replicherà domenica 22, martedì 24, domenica 29 e martedì 31 dicembre). Non mancheranno poi gli appuntamenti musicali: sabato 14 dicembre torna lo spettacolo dei Musici di Strada con gli alunni della scuola media Montanelli-Petrarca che, accompagnati dai professori, saliranno sul trenino che si recherà a Natale Insù dove suoneranno davanti al presepe; domenica 15 alle 21.15 i canti di Natale faranno tappa alla Pieve di Santa Maria a Massarella con il concerto Mille e un Natale promosso dall'associazione "Le Stanze sul Padule", mentre martedì 17 alle ore 21 la magia del Natale avvolgerà il palazzetto dello sport per il tradizionale concerto degli studenti a cui parteciperanno le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi delle scuole media e superiore. Il programma completo degli eventi natalizi è consultabile su www.comune.fucecchio.fi.it.







Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio