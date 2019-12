Maltempo a novembre, le imprese di Livorno possono accedere ad aiuti messi a disposizione dalla Regione

L’assessore allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini ha scritto alle organizzazioni di categoria per informarle che le imprese non agricole e i liberi professionisti di Livorno che hanno subito danni da maltempo nel novembre scorso, possono accedere a prestiti in microcredito attivati dalla Regione Toscana e ad altre forme di sostegno.

Il nostro Comune rientra infatti nell’elenco degli enti locali interessati dagli eventi meteo del 3, 15 e17 novembre 2019 e alla conseguente dichiarazione dello stato di emergenza regionale, con Delibera di Giunta n. 1457 del 25/11/2019.

Possono quindi accedere all’aiuto disciplinato dalla DGR n. 1157/2017 e dai successivi atti che disciplinano il relativo bando, nonché all’aiuto sotto forma di garanzia disciplinato dal decreto dirigenziale 9289/2016.

"Si tratta di un servizio di informazione e promozione - sottolinea l'assessore Simoncini- che vogliamo svolgere con puntualità nei confronti delle imprese affinché tutte le opportunità , anche in casi legati ad eventi negativi come questo, siano conosciuti dalle realtà economiche della nostra città. Lo stiamo facendo per i finanziamenti legati all'accordo di programma, l'abbiamo fatto per le risorse a disposizione di interventi contro gli incidenti sul lavoro e continueremo a farlo in futuro. Come Comune riteniamo che tutte le occasioni che si aprono per le imprese, in un momento delicato come quello che sta vivendo l'economia livornese, debbano essere messe a disposizione per poter essere colte”.

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile sul sito di Toscana Muove, nella sezione Finanziamenti a tasso agevolato, bando “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali di cui al DD 15758 del 27/10/2017”.

Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa ed al rilancio delle attività danneggiate, ovvero sia spese per investimenti (comprese quelle per riparare o acquistare nuovi macchinari al posto di apparecchiature non più utilizzabili, le spese relative all'acquisto di veicoli, gli interventi su opere murarie), che spese per liquidità, relative all'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, le spese per la rimozione o lo smaltimento di detriti e fango ed altri costi generali, la sospensione dell'attività ed il costo della perizia. Il finanziamento potrà essere restituito da 3 a 10 anni, a tasso zero, con un periodo di preammortamento di 24 mesi.

Le imprese che necessitino di prestiti superiori a 20.000 Euro possono invece usufruire di garanzie su finanziamenti richiesti ad istituti bancari accedendo al “Fondo di garanzia – Sostegno alla liquidità delle PMI colpite da calamità naturali”, pubblicato nella sezione Garanzie per operazioni finanziarie.

Ulteriori informazioni sul sito di Toscana Muove ma anche su quello del Comune di Livorno (http://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/bandi)

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno