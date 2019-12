Il derby della Valdelsa di Prima Divisione al Basket Certaldo, sconfitta per l'ABC Castelfiorentino

Il cuore non basta. Il derby della Valdelsa di Prima Divisione, nonchè big match dell’ultima giornata di andata, se lo aggiudica il Basket Certaldo che si impone in volata sul Basket Castelfiorentino per 54-48.

I ragazzi di Gianni Lazzeretti, rimasti già nel secondo quarto senza play di ruolo dopo gli infortuni di Giorgio Gandolfo a metà dalla prima frazione e di Stefano Calvani nella seconda (apprensione per quest’ultimo in attesa della risonanza al ginocchio, ed un grande in bocca al lupo di pronta guarigione ad entrambi), hanno messo in campo tanto cuore e tantissimo orgoglio, dimostrando una grande unità e restando attaccati alla sfida senza mai mollare, fino a giocarsi la palla del possibile pareggio a tre minuti dalla sirena. Ma purtroppo non è bastato.

Ottimo approccio quello castellano (0-5 in apertura) e primo quarto scivolato via in equilibrio tanto che al 10′ il tabellone segna perfetta parità (12-12). Un equilibrio che prosegue anche nella seconda frazione fino a quando l’infortunio di Calvani lascia i gialloblu scoperti in cabina di regia: Certaldo ne approfitta e prova ad allungare andando al riposo lungo sul +5 (28-23). Nella ripresa i locali amministrano il vantaggio toccando anche il +9 e chiudendo la frazione sul +8 (44-36), ma la truppa di Lazzeretti non molla e, a tre minuti dalla sirena, ha più volte in mano la palla per il possibile pareggio, ma purtroppo non va. E Certaldo fa festa.

BASKET CERTALDO – BASKET CASTELFIORENTINO 54-48

Parziali: 12-12, 28-23 (16-11), 44-36 (16-13), 54-48 (10-12)

Tabellino: Garosi 9, Puccioni 1, Medici 8, Tinti 2, Fioravanti 6, Morandini 13, Gandolfo, Arfaioli ne, Calvani 2, Manetti 2, Bianchi 5, Vanni. All. Lazzeretti. Ass. Gradella, Volterrani.

Arbitro: Collet di Castelnuovo Berardenga.

Fonte: Abc Castelfiorentino

