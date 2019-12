Enogastronomica, si è conclusa la kermesse dedicata alle eccellenze toscane

Una forte affluenza di pubblico e soprattutto tanta attenzione verso le tematiche legate all’agroalimentare di qualità, con la partecipazione di migliaia di appassionati: per tre giorni la Fortezza da Basso è stata il cuore pulsante delle produzioni del territori.

Grande partecipazione alle esperienze e ai momenti di approfondimento culturale sul tema dell’agroalimentare che si sono alternati durante la kermesse per appassionati e addetti ai lavori: cooking show di chef stellati e pizzaioli di fama, degustazioni di vino e olio, assaggi e masterclass, e la mostra mercato con oltre cento espositori.

Durante la rassegna agroalimentare è stata preziosa la collaborazione ed il supporto degli studenti degli istituti alberghieri Saffi di Firenze e Chino Chini di Borgo San Lorenzo; per i ragazzi un importante momento formativo e di crescita professionale.

Il momento più toccante dell’ultima giornata della rassegna Enogastronomica è stato all’insegna della solidarietà con la città di Venezia. Da un’idea dello chef Paolo Gori, ripresa da diversi suoi colleghi, è partito un moto di altruismo che ha portato a raccogliere quasi duemila euro ed è culminata proprio durante Enogastronomica: la cifra verrà devoluta alla ricostruzione post-allagamento della residenza studentesca Santa Flora di Venezia.

“Enogastronomica si conferma un evento di grande importanza e qualità per addetti ai lavori, curiosi e appassionati del settore. Per la nostra Associazione costituisce sicuramente un vanto aver contribuito alla sua realizzazione.” spiega Claudio Bianchi Presidente di Confesercenti Metropolitana di Firenze, organizzatrice in collaborazione con Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Consorzio Vino Chianti e Fisar Firenze, e col contributo della Camera di Commercio di Firenze.

L’edizione 2019 di Enogastronomica si è inoltre conclusa con la premiazione di Giovanni Angelucci, insignito del premio “Kyle” indetto da Aset Toscana per il giovane giornalista enogastronomico più anticonvenzionale, in ricordo del giornalista scomparso nel 2013.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze