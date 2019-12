Si segnala un evento climatico particolarmente violento, una tromba d'aria localizzata con folate di vento costanti a 9 km/h, che si sarebbe abbattuto a Cecina in zona via Vecchia Livornese attorno alle 14.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento per la messa in sicurezza di un agriturismo e di alcune abitazioni. Presente anche il personale del Comune.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

