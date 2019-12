Geofor riceve gli amministratori, sul tavolo l'impianto per l'organico ancora fermo

Nella mattinata del 9 Dicembre i Sindaci, gli Assessori e i tecnici dei Comuni serviti da Geofor Spa hanno incontrato il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società.

Il presidente Daniele Fortini ha illustrato lo stato attuale e l’immediato futuro dell’azienda, con una panoramica generale sull’andamento della raccolta differenziata generale, focalizzando l’attenzione sulle punte di eccellenza raggiunte da alcune amministrazioni comunali. Sono quattordici i Comuni che hanno superato il 70% di differenziazione, dove spiccano le performance di Calcinaia (86.25%), Capannoli (84.43%) e Cascina (quasi all’81%).

Si è quindi notato un crescendo dei dati di bacino dal 2017 ad oggi: la raccolta differenziata è balzata dal 64.92% del 2017 al 65.93% del 2018, con un dato previsionale per il 2019 di circa il 68%, con un raccolto di 146.700 tonnellate di rifiuti totali raccolti (dato aggiornato al Settembre 2019).

L’impegno prossimo si direzionerà anche sulla qualità della differenziata e sull'avanzamento tecnologico degli impianti di selezione per ottimizzare ulteriormente gli aspetti del riciclo e del risparmio.

La società ha voluto poi approfondire la questione relativa allo stop legato alla costruzione del nuovo impianto di trattamento dell’organico, completato per circa il 95%, ma non ultimato per via del fallimento di una delle società deputate alla realizzazione. I tempi per la messa in funzione riguarderanno parte del 2020, con una prima realizzazione delle opere tecniche e un successivo completamento di quelle civili, prima della messa in funzione prevista entro l’estate.

Il nuovo corso societario, a seguito del concorso per operatori svoltosi recentemente, ha già portato alla realizzazione di due graduatorie, da cui sono già state assunte otto unità a copertura del turnover, in un percorso che consoliderà Geofor in un ruolo fondamentale anche nell’ottica dell’operatività di Retiambiente.

Per quanto all’appalto di servizi in corso di valutazione per l’eventuale aggiudicazione, i Sindaci hanno ribadito la loro volontà di procurare un risultato per cui, a parità di lavoro, corrisponda parità di retribuzione, in un contesto di equità e giustizia per tutti i lavoratori del comparto.

Nei prossimi giorni, valutate da una commissione di esperti l’offerta, meglio si comprenderà quanto l’obiettivo sia stato raggiunto.

A questo link le slide presentate

Fonte: Geofor

Tutte le notizie di Pontedera