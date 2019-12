Inaugurata la IX edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi

E’stata ufficialmente inaugurata, Domenica 8 Dicembre, presso la Palazzina dei Cacciatori di Cerreto Guidi, la IX edizione della “Via dei Presepi”, che anche quest’anno è stata inserita nella rete Terre di Presepi. Un’occasione in più per dare risalto alla bella iniziativa che con il patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio, le contrade e le associazioni del territorio.

Il Sindaco Simona Rossetti ha tagliato il nastro alla presenza dei presepisti, dei presidenti di Pro Loco e di CCN Buontalenti, Lorenzo Brunori e Laura Brotini, del nuovo Parroco, Padre Alessandro Locatelli e di Don Donato Agostinelli che da pochi giorni svolge la propria missione pastorale a Santa Croce sull’Arno.

“Sono particolarmente felice – ha osservato il Sindaco Simona Rossetti- che la nostra bella e originale Via dei Presepi stia crescendo con il concorso attivo dell’intera comunità, suscitando tanta attenzione e curiosità. Sono certa che anche quest’anno in tanti visiteranno la Via dei Presepi e Cerreto Guidi”.

Un centinaio i presepi visitabili nel centro storico. A fianco dei più grandi e articolati, ve ne sono di più piccoli e curiosi. Tutti sono accomunati dalla creatività e dalla passione di chi li ha realizzati. Per i cerretesi e non, la possibilità di ammirarli fino al 12 gennaio 2020.

Come da tradizione una giuria decreterà i più belli nel corso della cerimonia di premiazione prevista presso la Palazzina dei Cacciatori lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 17,30.

