Incidente in località Ambra: tre mezzi coinvolti

La squadra dei vigili del fuoco di Montevarchi è intervenuta per un incidente stradale, in località Ambra, sulla strada provinciale 540 della Valdambra al bivio per Badia a Ruoti. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, due autovetture e un autocarro. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, i carabinieri, la municipale, la polizia e Provincia di Arezzo. La strada è stata momentaneamente chiusa fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

