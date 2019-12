Incontri in biblioteca, aspettando il Natale

Prosegue anche in dicembre il programma di laboratori e letture alla biblioteca comunale “Bruno Ciari” in Via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9.

Questo il programma di iniziative, la cui partecipazione come sempre è libera e gratuita:

Lunedì 9 dicembre alle ORE 16.30

Progetto “IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGIUDIZI"

Pensare con i testi per superare condizionamenti di genere nei percorsi formativi e nelle scelte professionali. Realizzato in collaborazione tra Città Metropolitana di Firenze, Biblioteca Innocenti Library e il Servizio Attività Internazionali, Progetti Europei e Progetti Strategici dell’Istituto degli Innocenti.

Mercoledì 11 Dicembre ore 17.00

ORA DEL RACCONTO SPECIALE

Il pianeta degli alberi di Natale

Letture animate per parlare di Natale, tradizioni e pace nel mondo con un divertente laboratorio creativo natalizio per bambini 4-8 anni

Mercoledì 18 Dicembre ore 17.00

STORIE DA TOCCARE

Libri Sonori. Letture e incontro per piccolissimi da 18 a 36 mesi

Giovedì 19 Dicembre ore 16,45

INCONTRIAMOCI IN UN LIBRO

Circolo dei Giovani Lettori della Ciari

Incontro per ragazzi 11-14 anni

Sabato 28 Dicembre ore 10.30

Circolo di lettura LeggerMente

Incontro mensile per parlare di libri ed autori

Il calendario di eventi è organizzato dalla Biblioteca comunale “Bruno Ciari”, in collaborazione con PromoCultura.

