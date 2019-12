Interventi sulle tubazioni, mancanze d'acqua a Impruneta

Informiamo i cittadini del Comune di Impruneta che mercoledì 11 dicembre i nostri tecnici provvederanno ad un intervento di rinnovo delle tubazioni dell’Impianto di Fabbiolle.

Questo lavoro, necessario per mantenere in efficienza uno degli impianti strategici del territorio, sarà realizzato in orario notturno proprio per limitare al massimo i disagi e comporterà abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua su tutto il capoluogo del Comune a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 11 dicembre. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine del lavoro e quindi entro le ore 06.00 di giovedì 12 dicembre.

In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua Spa

Tutte le notizie di Impruneta