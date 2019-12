La minacciava ed era entrato nei suoi profili social: denunciato 43enne

Ha messo fuori casa della ex consorte un pollo acquistato al supermercato, minacciandola poi telefonicamente di farle fare la stessa fine. Inoltre era riuscito a introdursi abusivamente sui profili facebook e messanger della vittima per spiarla.

Per questo motivo l'uomo, un impiegato 43nne residente a Siena, è stato denunciato per accesso abusivo continuato a un sistema telematico, minaccia grave e falsità materiale commessa da privato in atti pubblici.

Nel corso degli accertamenti sul computer del 43enne è emerso che l'uomo aveva anche presentato, per il tesseramento presso una squadra di calcio di serie minori, un certificato medico falsificato, in sostanza una copia di quello dell’anno precedente con data di rilascio falsificata.

A seguito dell’intervento dei militari dell’Arma, l’uomo sembra aver cessato le attività persecutorie nei confronti della donna, ma continuerà ad essere monitorato per evitare ulteriori episodi. La serie di reati commessi sono tali da rendere prevedibile una condanna rilevante, qualora venissero dimostrate anche in sede processuale le sue responsabilità.

Tutte le notizie di Siena