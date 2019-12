Lavori Fi-Pi-Li, chiusa carreggiata per due notti tra Ginestra e Montelupo

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza l'ufficio viabilità della Città Metropolitana ha disposto la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo in entrambe le direzioni per due notti, dalle ore 22.00 del 11/12/2019 alle ore 06.00 del 12/12/2019 e dalle ore 22.00 del 12/12/2019 alle ore 06.00 del 13/12/2019.

Sono state inoltre previste la chiusura della corsia di sorpasso dal km 13+900 al km 17+500 in direzione Mare con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare e la chiusura della corsia di sorpasso dal km 17+400 al km 15+100 in direzione Firenze con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze, dalle ore 06.00 dell'11/12/2019 alle ore 06.00 del 14/12/2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

