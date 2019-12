Leggerissimo, episodio VI: la musica

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella sesta puntata è stato ospite Manuele Mecca, batterista gavenese degli Opra Mediterranea e musicista con Le Pande Gialle e gli Arcambold. Appassionato di storia della musica, e ovviamente di musica, è laureato al Dams di Firenze e si è occupato di critica musicale.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con In Mezzo al Mare di Mattia Torre, si passa a Il Cielo per Ultimo di Michele Cecchini, infine l'intervista a Manuele Mecca. Nel video in basso potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 16 dicembre. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady. Potete pure passare dal box di piazza della Vittoria a Empoli per scambiare i consigli con i nostri protagonisti.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!





Gianmarco Lotti

