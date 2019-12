Libri, a Santa Maria a Monte ospite Catena Fiorello

Un bel regalo di Natale. Si può descrivere così, in poche parole, la presenza di Catena Fiorello a Santa Maria a Monte. L’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, in collaborazione con il Comune, ha avuto l’opportunità di ospitare per due giorni la terzogenita della celebre famiglia di artisti quale sono i Fiorello.

Oltre ad aver collaborato alla realizzazione di alcuni programmi radiofonici e televisivi – come Festivalbar e Buona Domenica –, è stata autrice e conduttrice di due programmi sulle reti Rai. Fino alla scrittura. Ha esordito nel 2013 con “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, facendosi poi apprezzare nel 2018 con “Picciridda”, dal quale è stato tratto l'omonimo film, per la regia di Paolo Licata, presentato alla 65ª edizione del Taormina Film Fest.

A Santa Maria a Monte sarà dapprima il Teatro Comunale ad ospitarla Lunedì 9 Dicembre alle ore 21.30. Con la presenza del Sindaco Ilaria Parrella e di Elena Gabrielli, Dirigente Scolastico dell’I. C. “Carducci”, Catena Fiorello parlerà della sua ultima pubblicazione “Tutte le volte che ho pianto”, che sta raccogliendo un bel successo.

E’ la storia di Flora che, a quasi quarant'anni, sta cercando di riprendere le redini della sua vita, dopo che il matrimonio con Antonio, sposato da giovanissima, è andato in frantumi. In una vita scandita da un bar da gestire, una madre anziana e soprattutto una figlia che coltiva il sogno di diventare attrice, un giorno arriva Leo che, con i suoi modi affascinanti, si insinua pericolosamente nei pensieri di Flora.

La mattina successiva, Martedì 10 Dicembre, Catena Fiorello sarà invece nell’auditorium delle Scuole Medie, quando alle ore 9 incontrerà le Prime Medie e tutte le classi quinte del territorio, parlando del libro per ragazzi “Un amore fra le stelle”, favola natalizia incentrata su quelli che potrebbero considerarsi il Re e la Regina delle feste: Babbo Natale e la Befana. Ma tra i due non corre buon sangue: ecco perché non sono mai stati avvistati insieme. Fino a quando saranno costretti a parlarsi, a raccontarsi, e anche a passare un po’ di tempo sotto lo stesso tetto… Perché da soli si sta bene ma in due è tutta un’altra storia!

Entrambi gli incontri sono liberi e gratuiti.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

