Una maglia per la vita, asta di beneficenza per il piccolo Christian

"Insieme per sognare", associazione attiva sul territorio in favore di piccoli con malattie rare, attiva dall’aprile del 2015, è nata per aiutare la famiglia di Christian, un bambino di Pontedera, per ammortizzare le spese per curare la CDKL5, una malattia rara. Con il tempo, l’associazione sta provando, con eventi e raccolte benefiche, ad aiutare la ricerca nella sperimentazione della cura per questa malattia.

Kykeon project, organizza l'asta di beneficenza giovedì 12 dicembre alle ore 20.00 in via di Gello 25 a Pisa,.

I promotori di questa serata sono Ivan Apichev, titolare del Kykeon Project e Roberto Alcamo, che si stanno impegnando nel ricercare il contributo di molti calciatori invitandoli donare la propria maglia da gioco. Con quelle raccolte, faremo un'asta di cui tutto il ricavato andrà in favore dell'associazione.

L’evento è aperto a tutti, ma è gradita la prenotazione che può avvenire mediante l’apposita pagina sul sito www.kykeonproject.it

