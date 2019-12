Maratona di Pisa, sindaco Conti: "Una realtà consolidata"

Si è svolta oggi presso la Sala Baleari del Comune di Pisa la conferenza stampa di presentazione della XXI edizione della Cetilar Maratona di Pisa, che si svolgerà domenica 15 dicembre 2019.

Per l’occasione, le istituzioni sono state rappresentate da Michele Conti (Sindaco di Pisa) e da Paolo Pesciatini (Assessore al commercio); in qualità di organizzatori della Maratona sono intervenuti invece Simone Ferrisi (Presidente della Maratona di Pisa) e Sergio Costanzo.

Ad affiancarli Francesco Sarti (CFO di PharmaNutra S.p.A), legale rappresentante del marchio Cetilar®, Title Sponsor della manifestazione, e Edoardo Di Martino (AD di Gensan), portavoce dell’azienda d’integratori Gensan, per il secondo anno consecutivo gold sponsor della maratona.

LA NUOVA PARTNERSHIP – Tra le novità di quest’edizione c’è il nome della Maratona, risultato dell’accordo siglato con Cetilar®, nuovo Title Sponsor della competizione. Si tratta di una partnership importante, che vede 1063AD, società organizzatrice della Maratona, e PharmaNutra S.p.A, casa farmaceutica pisana titolare dei prodotti a marchio Cetilar®, l’una accanto all’altra nel proiettare la Maratona di Pisa verso il raggiungimento di traguardi sportivi sempre più importanti.

Per PharmaNutra, attivamente impegnata in numerose discipline sportive – “legare il nome Cetilar® alla maratona di Pisa, che si sta affermando come una delle più importanti sul panorama italiano, è motivo di grandissima soddisfazione”. – ha dichiarato Francesco Sarti, CFO dell’azienda.

Medesima soddisfazione è stata espressa anche da Edoardo Di Martino, AD di Gensan, che sarà al fianco della Maratona con i suoi prodotti a supporto delle prestazione atletiche dei runner.

Parole di ringraziamento nei confronti della Maratona e dei suoi Sponsor sono state espresse da parte del Sindaco di Pisa Michele Conti, il quale ha manifestato il suo apprezzamento per un evento importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche per la sua capacità di valorizzare la città, generando un indotto economico significativo per l’intera comunità.

NUMERI – A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni online, alla linea del via sono attesi circa 4000 atleti, fra questi è ancora record il numero di atleti stranieri che hanno scelto la competizione pisana, con percorso certificato AIMS, per segnare il miglior tempo della stagione.

LE GARE – Lo start della Maratona (42,195 Km) è fissato alle ore 9:00, contestualmente partirà la Pisanina Half Marathon (21,097 Km) e il consueto appuntamento con la Corsa di Babbo Natale, l’Happy Christmas Family Run non competitiva sulle distanze di 3, 7 o 14 Km.

Evento nell’evento, la seconda edizione del Trofeo Cus, iniziativa rivolta ai maratoneti iscritti al Centro Universitario Sportivo Pisano.

GRAFICA UFFICIALE – Venendo al capitolo maglia e medaglia ufficiali, come ha sottolineato Sergio Costanzo, entrambe esalteranno i valori storico-artistici di Pisa. In particolare la grafica ufficiale della maglia celebrerà i siti culturali più significativi della città: Antiche Mura, Museo delle Antiche Navi e complesso del Duomo.

ATLETI – Memori di un’edizione passata a trazione prevalentemente straniera, anche per quest’anno sono tanti gli atleti di livello internazionale che correranno, tra questi spiccano nomi importanti nel panorama del running femminile, come la croata Nikolina Sustic, di nuovo a Pisa per tentare di portarsi a casa per la terza volta consecutiva l’oro nei 42 Km.

INFORMAZIONI – https://www.maratonadipisa.com/

“Si annuncia una grande partecipazione anche per l’edizione 2019 della Maratona di Pisa: la città sarà pronta ad accogliere i migliaia di runners che la scelgono di anno in anno come tappa irrinunciabile del loro personale calendario sportivo”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti, che ha anche la delega allo Sport, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“La Cetilar Maratona di Pisa – ha proseguito Conti - è una manifestazione molto importante per la nostra città, un evento che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale e si è perfezionato fino a diventare una solida realtà grazie alla dedizione, alla passione e all’impegno dell’Associazione AD1063 che di anno in anno muove con esperienza la complessa macchina organizzativa della PisaMarathon permettendo di accogliere i numerosi partecipanti, molto spesso accompagnati dalle famiglie. Un esempio positivo, la dimostrazione tangibile che il turismo sportivo è una risorsa importante per il tessuto economico locale. La città stessa si è dimostrata negli anni capace di ospitare una manifestazione di così grande portata, di importanza strategica, un evento con caratteristiche straordinarie perché si svolge in un luogo unico, un evento che amplifica tutto il valore di quello che Pisa può offrire. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un grazie sentito agli organizzatori, che abbiamo supportato e vogliamo continuare a sostenere, per lo sforzo organizzativo che c’è dietro a un evento che riesce a portare il nome di Pisa in Italia e all’estero e, soprattutto, porta molte persone nella nostra città in un periodo di bassa stagione turistica permettendo a tutto l’indotto di beneficiarne”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

