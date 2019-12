Peep Botteghe, Cdx Fucecchio: "Voto contrario, ecco perché"

Spinelli e la sua maggioranza sfruttano il consiglio comunale a proprio piacimento non rispettando il diritto d'informazione e obbligando le opposizioni a prendere decisioni come nel caso dell'acquisizione delle case della Cooperativa Antonio Gramsci di Fucecchio poste nel PEEP di Botteghe, senza la dovuta informazione.

Pur condividendo le finalità dell'acquisto il nostro voto è stato contrario per una serie di criticità a cui nessuno ha dato risposta e che secondo il nostro avviso potrebbero esporre l'ente a gravi ripercussioni economiche.

Tra queste le più importanti di cui abbiamo chiesto spiegazioni vi era la deroga al bando regionale che prevedeva l'assenza di ipoteche o qualsiasi atto obbligatorio, (sparito nel bando del LODE C.E.V. ), l'autorizzazione ad assegnare a Publicasa un 3% di onorario per pratiche tecniche (non prevista in convenzione regionale), e la rassicurazione che la convenzione che vede solidali Il Consorzio Etruria e la Coop Gramsci nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, non ricada (visto che è in scadenza tra poche mesi) sulle casse comunali.

Di tutte queste richieste, avevamo fatto espressa volontà nella commissione del lunedì, di ricevere documentazione e attestazioni sull'insussistenza di aggravi per il comune.

Di tutto questo non ci è stato fornita documentazione, e l'atto preliminare visionato in commissione lunedì, è stato modificato ed inviatoci 12 ore prima del consiglio, negandoci sia il venerdì, sia durante il consiglio di avere copia dei provvedimenti che hanno portato a tali modifiche.

Tra questi un parere di uno studio commerciale che parla di un piano di risanamento della cooperativa richiamando la normativa sui fallimenti.

Vista la reticenza sia dell'amministrazione sia di Publicasa a fornire i dovuti chiarimenti, visto che il bando regionale è stato palesemente violato, visto che non ci sono state date rassicurazioni in merito alle nostre preoccupazioni, in primis che le opere di urbanizzazione che ammontano a diverse centinaia di mila euro, non ricadano sulla cittadinanza fucecchiese siamo stati costretti a votare in modo negativo.

Tesati Simone (FI centrodestra Fucecchio): L'operazione seppur giusta nei fondamentali principi, secondo noi è viziata da un punto di vista procedurale, non si capisce come mai la Coop. Gramsci abbia partecipato pur non avendo avuto i requisiti (c'è l'ipoteca sugli immobili) e la convenzione la obbliga in solido con la Coop. Etruria al completamento delle opere, non vorrei pensare male, ma sembra tanto un'operazione salvacoop; ma di questo forse sapranno darci maggiori chiarimenti le autorità preposte.

Porciani Gianmarco (Lega Salvini Fucecchio) “per quanto la maggioranza ci accusi di essere miopi noi rispondiamo con gli atti e l’attività consiliare, di vederci benissimo; la delegittimazione del nostro operato è una prassi ormai consolidata e ribadita anche in sede consiliare, dove ci viene imputato praticamente di mettere il naso in troppe questioni, è vero lo stiamo facendo e continueremo a farlo, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Fucecchio”.

Fonte: ufficio stampa

