Rubano cassaforte e rinchiudono 13enne e babysitter in camera: arrestati due dei responsabili

Hanno sequestrato per un'ora in una camera da letto un bambino di 13 anni e la baby sitter, mentre si davano da fare per togliere dal muro la cassafortee scappare. Ma sono stati arrestati: parliamo di un 19enne e un 29enne entrambi albanesi, 2 dei 4 autori del colpo messo a segno in via De Gasperi a Prato lo scorso sabato 7 dicembre. I ladri hanno fatto irruzione in casa arrampicandosi su di un tubo. La fuga successiva è stata bloccata dalla polizia anche con dei colpi di pistola sparati in aria. Uno dei fermati ha tentato di scappare tuffandosi nel Bisenzio ma non c'è stato niente da fare. La cassaforte è rimasta intonsa.

