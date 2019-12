Nella notte scattano le ricerche di una 60enne a Volterra

I vigili del fuoco di Saline di Volterra stanno intervenendo dalle ore 1 di stanotte circa in località Badia Camaldolese nel comune di Volterra per la ricerca di una persona scomparsa. Sul posto oltre alla squadra del distaccamento il mezzo unità di comando locale UCL con personale specializzato in topografia applicate al soccorso TAS con unità cinofile. È stato allertato anche l’elicottero del reparto volo di Arezzo per la ricognizione della zona. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Si tratta di una donna di circa sessant’anni residente nel comune di Volterra.

