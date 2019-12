Era ricoverato nel reparto di psichiatria delle Oblate a Firenze ma è stato trovato in ipotermia in un fosso non lontano dalla struttura, con un trauma toracico. Adesso è fuori pericolo, ricoverato all'ospedale di Careggi, ma per recuperarlo oltre ai sanitari inviati dal 118 erano presenti anche i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, aveva chiesto al personale il permesso di andare a prendere un caffè. Quando non è stato visto tornare, sono stati chiamati i soccorsi.

