San Casciano, inaugura il Nido d'Infanzia il Sole

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 11, sarà inaugurato ufficialmente un nuovo Nido d’Infanzia nel cuore di San Casciano in Val di Pesa.

“Finalmente tutto è pronto! Sabato 14 dicembre, alle ore 11 inaugureremo il nostro Asilo “Il Sole”. – dichiara il professor Roberto Cacciatori, Governatore della Misericordia di San Casciano - Quando, ormai quasi due anni fa, le Suore decisero di lasciare la Scuola d’Infanzia e il loro convento, scelsero di rivolgersi alla nostra Misericordia perché da noi avevano ottenuto la promessa di continuare la loro opera educativa a favore dei più piccoli”.

Una giornata all’insegna della festa. Alle ore 11 l’inaugurazione Ufficiale del Nido al suo interno (piazzetta Simone Martini) alla presenza del Sindaco di San Casciano in Val di Pesa, del Proposto e di Suor Vittoralma, Suor Patrizia, Suor Carla, Suor Consolata, Suor Ida.

Presenti il Governatore della Misericordia, il Presidente della Servizi dell’Arciconfraternita e il Professor Marco Poli. “In qualità di Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Il Principe– ha commentato quest’ultimo - sono molto contento per l'inaugurazione del Nido Il Sole nel Capoluogo del Comune di San Casciano, un'offerta formativa importante per i bisogni dei nostri bambini e delle loro famiglie".

Un impegno mantenuto, dunque. “La Misericordia – continua il Governatore, professor Cacciatori - non solo ha mantenuto questo impegno, ma ha deciso di estendere il servizio alla popolazione di San Casciano con l’apertura di un Asilo Nido nel cuore della cittadina”.

Per garantire questo ulteriore servizio alla cittadinanza da parte dell’Arciconfraternita sancascianese sono stati affrontati importanti lavori per adeguare i locali a tutte le direttive e alle norme che una struttura del genere comporta.

“Un investimento importante – ha sottolineato Cacciatori - che tuttavia rientra nella missione propria della Misericordia: “andare incontro ai bisogni e alle esigenze della popolazione”.

Da ora in poi, oltre agli ambulatori di Viale Corsini, avremo quindi un’accogliente Scuola d’Infanzia e il nuovissimo Nido “Il Sole” per i più piccoli. Qui troveranno personale altamente specializzato che accoglierà anche i lattanti, oltre agli altri piccoli fino a 36 mesi”.

Un arredamento completamente nuovo e di alta qualità certificata renderà bello e più facile il compito delle educatrici.

“Aspettiamo ora con gioia – ha concluso il Governatore - che la popolazione di San Casciano risponda come sempre generosamente e sappia cogliere queste opportunità che la Misericordia offre”.

L’inaugurazione proseguirà nel pomeriggio sempre nei locali del Nido d’Infanzia.

Alle ore 15 sono previsti vari giochi e un laboratorio creativo per bambini sul Natale che prevede inoltre una lettura animata. Immancabili le tante e deliziose torte da gustare per l’occasione preparate dai genitori dei bambini ma anche tante buone caldarroste per tutti.

Info e iscrizioni al Nido d’Infanzia: Susanna 0558229503, amministrazione@misericordiasancasciano.it

Fonte: Ufficio Stampa

