Sanminiatesi sui fronti di guerra, testimonianze raccontate a Cigoli

Il Comitato Giuseppe Gori di Cigoli, con il patrocinio del Comune di San Miniato , ha organizzato a Cigoli una serata per la memoria.

Sono stati letti una dozzina di stralci di diari e lettere di sanminiatesi che nell’ultima guerra soni stati impegnati loro malgrado su vari fronti di guerra: non solo in Italia, ma anche dalla Grecia alla Spagna, dall’Iugoslavia alla Germania, dalla Russia all’Albania.

Andrea Giuntini ha letto magistralmente i loro racconti, intervallati dalle canzoni contro la guerra cantate da Katia Lari. In sala erano presenti anche i parenti di coloro che patirono inenarrabili sofferenze in quelle esperienze, che hanno emozionato le oltre 100 persone intervenute.

Una serata particolare aperta da Giampiero Montanelli, presidente del Comitato Gori, con il saluto del Sindaco Simone Giglioli. Erano presenti anche Bruno Possenti e Sergio Parlanti, presidenti dell’ANPI di Pisa e del Valdarno e Massimo Fornaciari dell’ANED.

Il Comitato in questo modo ha voluto ridare voce a queste persone che sono stati travolti dalla guerra, per non perdere una memoria che è essenziale per la storia del nostro paese.

Le testimonianze narrate sono state di: Nello Alderighi, Giulio Brogi, Faliero Calvetti, Amelio Caponi, Spartaco Carli, Florindo Eufemi, Dario Giani, Giuseppe Lelli, Martini, Ugo Mannucci, Giovanni Messerini, Leopoldo Parentini.

Il Comitato Gori esiste da 28 anni ed in questo tempo ha lavorato molto sulla memoria per non disperdere un patrimonio essenziale per la crescita politica e sociale, organizzando molte iniziative e dibattiti, la rappresentazione “I Sanminiatesi sui fronti di guerra” verrà replicata anche in altre occasioni nei prossimi mesi.

Fonte: Comitato Giuseppe Gori di Cigoli

