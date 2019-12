Santa Maria Novella, incontro a Palazzo Vecchio con Grandi Stazioni

Riunione tecnica, questo pomeriggio a Palazzo Vecchio, tra la vicesindaca Cristina Giachi, l'assessore Alessia Bettini, il direttore generale Giacomo Parenti e una delegazioni di Grandi Stazioni, sulla questione dei lavori alla stazione di Santa Maria Novella.

“Grandi Stazioni – hanno spiegato la vicesindaca Giachi e l'assessore Bettini – ci ha presentato un book con il dettaglio degli interventi già avviati e da avviare nel 2020 compatibilmente con i permessi della sovrintendenza. Quanto avrà ricevuto il via libera di quest'ultima presenteremo il cronoprogramma complessivo”. “Sui lavori che riguardano la pensilina esterna – hanno sottolineato – la soprintendenza prevede ancora qualche valutazione prima di procedere all’autorizzazione. Quanto al complesso degli interventi, Grandi Stazioni è già pronta per partire: sui parapetti e i pilastri, ad esempio, è in grado di ripristinare i rivestimenti tutti in 4-5 mesi, a partire dai nulla osta della soprintendenza ”.

“Il programma – hanno proseguito Giachi e Bettini – prevede anche il restauro conservativo delle facciate. Per questo saranno effettuati rilievi per la ricostruzione tridimensionale del rivestimento. Il tutto con il supporto dell'Opificio delle Pietre Dure. Per l'illuminazione saranno revisionati e sostituiti alcuni elementi, abbinando il restauro all'efficientamento elettrico”. “Grandi Stazioni – hanno concluso – ha espresso il suo rammarico sulla questione della pulizia della stazione, di tutte le aree annesse e connesse. Una delle società incaricate sta per fallire e Grandi Stazioni è intervenuta in surroga per pagare i dipendenti e garantire il servizio”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

