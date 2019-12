Terremoto 4.5 magnitudo nel cuore della notte, scossa sentita oltre Firenze

Una scossa di terremoto è stata chiaramente percepita alle 4.37 circa di stanotte, lunedì 9 dicembre, nell'area del Fiorentino. Già alle 3.42 a Barberino di Mugello una scossa ha avuto magnitudo 3.4, assieme ad altre scosse precedenti e successive di minore intensità. La stima dell'Ingv è di 4.5 di magnitudo, sempre nell'area di Barberino, nei pressi del Mugello Circuit, a 9 km di profondità. La terra ha tremato anche a Firenze, Empoli, Pistoia, Prato e perfino a Bologna, oltre i confini regionali. Alcune persone sono scese in strada, turbate nel loro sonno dai mobili che ondeggiavano. Ieri altre scosse avevano già allarmato il Mugello a partire dalla serata. A Borgo San Lorenzo

è in corso l'incontro alla presenza dei Sindaci. Aperta l'unità di crisi. I vigili del fuoco della Toscana sono stati contattati numerose volte dai cittadini allarmati per avere conferma delle scosse e stanno svolgendo controlli sul territorio. Secondo quanto affermato dalla Città metropolitana di Firenze ci sarebbero danni a Scarperia e San Piero, comune dal quale è partito il terremoto, e a Barberino.

I 100 anni dal devastante terremoto nel Mugello

Purtroppo, quest'anno sono stati ricordati i 100 anni dal devastante terremoto del 1919 nel Mugello. Le tante iniziative hanno avuto come focus il ricordo di quel 29 giugno 1919, quando il sisma con epicentro nel Comune di Vicchio creò un bilancio drammatico in termini di vittime, oltre 100 morti e 400 feriti, e di danni agli edifici. Stavolta al momento non sembrano esserci stati feriti. Verranno valutati gli eventuali danni a edifici.

Cosa fare in caso di terremoto

Non è questo il caso, dato che non ci sono stati feriti. Pubblichiamo però a titolo informativo e precauzionale le cose da fare in caso di terremoto intenso, di quelli che causano subito danni.

- Se sei in un luogo chiuso, cerca riparo nel vano di una porta di un muro portante o sotto una trave, o comunque allontanati dal centro della stanza per proteggerti dalla caduta di vetri, intonaco o altri oggetti.

- Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi.

- Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare.

- Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.

Le cose da fare dopo aver sentito il terremoto

- Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi.

- Esci con prudenza indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti.

- Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune.

- Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono.

- Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

