Tiro a Segno Pistoia, Marco Pagnini è argento alle finali del campionato italiano Bench Rest Air

Per il secondo anno consecutivo Marco Pagnini ha conquistato la medaglia d'argento alle finali del campionato italiano Bench Rest Air. Al poligono di Verona, l'atleta pratese che difende i colori del Tiro a segno Pistoia ha concluso al secondo posto nella specialità Sporter Air 25 metri, totalizzando 729 punti con ben 19 mouches. Alla manifestazione riservata alle carabine ad aria compressa ed in calibro 22, Pagnini è arrivato dietro al suo compagno di nazionale Michele Galati del Tsn Bergamo (736 punti e 23 mouches) e davanti a Walter Pieretti (728 punti e 18 mouches), sempre del Tsn Bergamo. Buone performance di Pagnini anche nel Light Varmint Air, dove ha chiuso ottavo, e nell'Heavy Varmint Air (decima posizione). Grande soddisfazione per Pagnini che ha dimostrato ancora una volta le proprie qualità, meritandosi di stare nelle primissime posizioni della classifica nazionale. Il Bench Rest, disciplina olimpica, si pratica con carabine ad aria compressa su un tavolo (bench) e con un bersaglio distante 25 metri. Decisive per il punteggio finale (massimo 250 punti) anche le "mouche" ovvero il centro esatto.

Fonte: Comunicato Stampa Tiro a Segno Pistoia

