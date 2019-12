Toscana Atletica Empoli, Caverni: "2019 anno molto positivo"

Intervista con Simone Caverni, allenatore della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, sull'anno appena trascorso.

-Com'è andato quest'anno?

Dal punto di vista sportivo è stato un anno molto positivo. Sono molto soddisfatto del lavoro dei miei allievi e allieve, che hanno superato brillantemente i loro record in pista, nonostante gli impegni personali (maturità, lavoro, università, ecc). La stagione era iniziata molto bene già dalle indoor, con l'ottimo terzo posto societario nazionale. Tendenza che si è confermata anche successivamente, poiché abbiamo raggiunto la Finale Oro tra gli assoluti e il nono posto nazionale tra le Under 23.

-Per la categoria Ragazzi, invece?

Un bel gruppo, molto unito. Ci tengo a ringraziare Sara Tani, che allena la categoria con me, che rappresenta un punto di riferimento importante. Anche tra loro ho visto una importante crescita, la maggior parte sono passati alla categoria Cadetti da quest'anno e sono certo che faranno molto bene.

-L'anno sportivo iniziato da poco invece come sta procedendo?

Abbiamo iniziato a fare allenamenti più legati alla potenza e stanno dando buoni frutti. Ho delle buone aspettative su tutte le atlete e le ringrazio per l'impegno che mettono quotidianamente nell'organizzarsi tra le loro attività e lo sport. Una bella soddisfazione si è avuta quest'anno anche da Claudia Politi, una mia atleta, che nella sua tesi di laurea parlerà anche di questi allenamenti ed io sono correlatore, ma in generale davvero voglio fare i complimenti a tutte quante.

-So che ci tenevi anche ad esprimere un ricordo di Dario del Sordo.

Sì, infatti, vorrei soffermarmi un attimo sul ricordo che ho di Dario, scomparso poche settimane fa. È stato uno degli uomini che ha cambiato la mia vita, che ho conosciuto ormai oltre venti anni fa, quando ero piccolo e sovrappeso. Mi disse: "In questo sport nessuno fa panchina". Sono state parole davvero importanti per me, a quell'età. Ci tengo molto a ringraziarlo per quello che ha fatto per me e per l'eredità che ha lasciato a questa società, che spero saremo in grado di portare avanti.

Fonte: Toscana Atletica Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Atletica